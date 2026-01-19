Размер шрифта
«Газпром нефть» подтвердила сделку с венгерской MOL о продаже NIS

«Газпром нефть» подтвердила сделку с MOL о продаже «Нефтяной индустрии Сербии»
Darko Vojinovic/AP

«Газпром нефть» подтвердила подписание с венгерской нефтегазовой компанией MOL соглашения о намерениях по продаже принадлежащего российской компании пакета акций сербской NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Об этом РИА Новости рассказали в компании.

«Газпром нефть» подтверждает факт подписания с MOL соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской компании NIS», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что владельцы контрольного пакета акций NIS и представители MOL согласовали основные данные по сделке купли-продажи.

В ноябре 2025 года сербский министр горного дела и энергетики Джедович-Ханданович заявила, что на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из NIS, Белград рассматривает возможность национализации компании.

11 ноября она рассказала, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.

Ранее в США назвали условие для снятия санкций с NIS.

