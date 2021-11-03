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Смерть беременной женщины перезапустила споры о запрете абортов в Польше

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Reuters

В Польше вспыхнули споры вокруг практически полного запрета на аборты. Причиной возобновления дискуссии стала первая смерть женщины, вызванная данными ограничениями, пишет Politico. По информации издания, речь идет о гибели 30-летней женщины, которая была на 22-й неделе беременности.

Девушка по имени Изабель скончалась в больнице в результате септического шока, наступившего из-за смерти плода. Адвокаты ее семьи объявили, что врачи отказались сделать ей аборт, несмотря на повреждение плода.

Как утверждают юристы, решение врачей было связано с новыми правилами по абортам, введенными в Польше еще год назад, согласно которым аборт разрешается только в случае изнасилования, инцеста или же серьезной опасности для здоровья матери — во всех остальных случаях он запрещен.

Гибель Изабель вызвала массовые протесты в Польше, а также новую критику в адрес правящей партии и требования по отмене фактического запрета на аборт. Однако пока власти не собираются менять свое решение.

Ранее сообщалось, что в Бразилии парень заставил девушку прервать беременность на 7-м месяце с помощью таблеток.

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