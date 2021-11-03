Песков: Кремль проинформирует, если Путин встретится с главой ЦРУ Бернсом

Кремль сообщит, если состоится встреча президента России Владимира Путина с находящимся в РФ главой ЦРУ США Уильямом Бернсом. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент находится не в Москве, а в Сочи. Если контакты состоятся, но не личные, то сообщим», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Москву с двухдневным визитом по поручению президента США Джо Байдена.

2 ноября он встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. В ходе переговоров стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.

3 ноября Уильям Бернс провел переговоры с директором Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергеем Нарышкиным. Уточняется, что в центре внимания находились вопросы российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом. Встреча состоялась по инициативе американской стороны.