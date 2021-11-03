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Американские конспирологи верят, что Кеннеди-младший жив

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Matt Rourke/AP

На встрече сторонников конспирологического движения QAnon в Далласе люди были одеты в футболки с символикой «Trump/JFK Jr. 2024». Как сообщает Forbes, многие сторонники теории заговора верят, что о выдвижении экс-президента США Дональда Трампа в скором времени объявит погибший в 1999 Джон Кеннеди-младший.

Издание отмечает, что собравшиеся сторонники теории заговора, в рамках которой постулируется то, что истеблишмент скрывает заговор сатанистов-педофилов в демократической партии, полагают, что Кеннеди-младший жив и скрывается где-то. Предполагается, что в ближайшее время он проявит себя и станет кандидатом в вице-президенты, поддержав Трампа.

«JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди-младший — прим.ред.) скоро к нам придет. Мы ждем парад», — сообщила Джини, одна из участниц мероприятия.

Ранее сообщалось о других теориях заговора движения QAnon. В частности, некоторые полагают, что Дональд Трамп до сих пор правит США.

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