Поздравивший Путина депутат Рады заявил, что понимал последствия своего поступка

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Илья Кива, который ранее поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, что осознавал последствия этого поступка, но по-прежнему призывает отстаивать свою позицию. Слова парламентария приводит пресс-служба его партии.

Кива заявил, что украинская власть преследует всех, кто выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе, а также готовит «разговор о ненависти к русским».

«Моя позиция кардинально другая от доктрины войны действующей власти. Мне было вручено подозрение за шапку с Красной Звездой, со статьёй от пяти лет. Я прекрасно понимал, что будет за поздравление Владимира Путина. Но мы должны не боятся высказывать свою позицию и отстаивать ее, ведь меньшинство загнало нас в яму, пропитав страну фашизмом... Украинцы должны знать, что в Верховной Раде есть люди, готовые подарить стране мир, вернуть братские взаимоотношения», — заявил Кива.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Кива поздравил его с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила». Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Кива также выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».

После поздравления украинские правоохранительные органы завели в отношении Кивы уголовное дело о госизмене. Сам депутат заявил, что никакое уголовное преследование не остановит его в борьбе за восстановление взаимоотношений Украины с братским народом России.