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В Интерполе заявили о невозможности розыска Тихановской по каналам организации

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AXEL SCHMIDT/REUTERS

Руководитель белорусского бюро Интерпола Дмитрий Медведев заявил в эфире программы «Это другое», транслируемой телеканалом «Беларусь — 1», что в организации посчитали невозможным использовать свои каналы для международного розыска участницы белорусской президентской кампании Светланы Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.

«После изучения предоставленных нами материалов было принято решение специальной рабочей группой — структурным подразделением генерального секретариата [Интерпола] о невозможности использования каналов Интерпола для розыска данной гражданки», — сказал Медведев.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении Тихановской новое уголовное дело по статье «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица».

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти

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