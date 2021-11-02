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Джонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите в Глазго

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Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал причину, по которой президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин не приняли участие в саммите, посвященном глобальным изменениям климата, который прошел в шотландском Глазго. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я говорил с ним (Си Цзиньпином – прим. ред.), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — сказал Джонсон на пресс-конференции по итогам встречи.

Саммит был организован в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Встреча стартовала 31 октября и завершился 2 ноября, в ней приняли участие 120 мировых лидеров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский не пришел на свое выступление на свое выступление в Глазго.

До этого на полях саммита Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию в Донбассе.

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