На Украине поддержали идею выдать гражданство якобы преследуемым россиянам

Верховная Рада в первом чтении поддержала упрощение предоставления гражданства Украины россиянам, которые якобы «подверглись политическим преследованиям». Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания украинского парламента.

Кроме того, рада также поддержала идею упрощения гражданства иностранцам, которые участвовали в силовой «антитеррористической операции» в Донбассе со стороны Киева и «участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

Решения были поддержаны 254 украинскими депутатами из 450.

Ранее депутат рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Илья Кива, который ранее поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, пожалел об отсутствии российского гражданства и «кураторов из России».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел пакет новых санкций против России — он затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц. В Крыму назвали эти санкции «укусом комара спокойному медведю»