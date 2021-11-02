В Крыму считают, что санкции Зеленского против России — «укус комара спокойному медведю»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что новый пакет украинских санкций против России, во-первых, является незаконным, а во-вторых выглядит «как укус комара спокойному медведю». Об этом пишут «Известия».

2 ноября Украинский президент Владимир Зеленский ввел пакет новых санкций против России — он затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц.

Ковитиди выразила мнение, что судьба европейцев менее всего беспокоит Зеленского и президента США Джо Байдена, поэтому украино-американские санкции стоит рассматривать как элементы гибридной войны против РФ.

«Указ свой Владимир Зеленский издал на фоне нового витка конфронтации в Донбассе и связано всё это не только с началом применения украинским командованием турецких беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2,но и с увеличением присутствия тяжелой боевой техники на всей линии разграничения», — напомнила сенатор.

Она также напомнила, что Байден и Зеленский ранее подписали соглашение о совместном противодействии «Северному потоку--2». Но поскольку ни отменить Минские соглашения, ни нарушить работу СП-2 украино-американский союз не в силах, то он решил спровоцировать военный конфликт в Донбассе, вынудив Россию на ответные меры военного характера.

По ее словам, Киев готовится к наступлению, что подтверждается визитом на Украину главы Пентагона — тот обещал «негласную поддержку его военным действиям в борьбе с сепаратистами» и затягивание Украины в НАТО.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что некоторые действия Киева сигнализируют о подготовке Украины к «войне или серьезной провокации».