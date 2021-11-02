Суд избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене

Cуд в Киеве избрал меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, сообщает РИА «Новости».

«Все это уголовное дело, которое сегодня было на рассмотрении, все это результат фальсификации Службой безопасности Украины», — сказал Медведчук на пресс-конференции после заседания суда.

Медведчука подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Ранее суд в Киеве отправил политика под домашний арест до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что не удовлетворен решением суда о назначении ему в виде меры пресечения домашнего ареста по новым обвинениям. Он отметил, что относится к решению судьи «крайне негативно и не доволен им».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов и Россия подобную практику решительно осуждает.