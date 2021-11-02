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Еще не существующая партия Разумкова уже преодолевает 5% барьер

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РИА «Новости»

Партия, которую может создать экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, согласно социологическому опросу «Центра Разумкова» , уже способна преодолеть пятипроцентный порог поддержки избирателей, необходимый для прохождения в парламент.

Социологи с 23 по 27 октября опросили 1 220 респондентов во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольной части Донбасса, о том, как бы они проголосовали, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье.

Согласно результатам, за «Слугу народа» проголосовали бы 15% всех опрошенных, за «Европейскую солидарность» — 12,4%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила 7,5% поддержки, «Батькивщина» — 7,2%. Партия Дмитрия Разумкова, которая пока даже не была создана, получает поддержку 5,5% избирателей.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского обвалился почти на 10%.

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