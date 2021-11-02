На Украине ввели новые санкции против России

Украинский президент Владимир Зеленский ввел пакет новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указы лидера страны.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — уточняется в указах Зеленского.

Пакет новых ограничений затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы». По его словам, оба региона представляют угрозу для мира.

Также Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире из-за углеродного следа, повторив тезис министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм.