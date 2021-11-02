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Госдума примет закон о региональной власти в декабре 2021 года

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Государственная дума примет законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Я хочу подчеркнуть, что через неделю мы будем рассматривать его в первом чтении. И дальше у нас пойдет процедура второго чтения. И я надеюсь, что в декабре мы примем этот закон», — рассказал Крашенинников.

Ранее парламент Татарстана отказался признавать законопроект, обязывающий ликвидировать должность президента республики.

Автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо Крашенинникова выступает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству Альберт Хабибуллин, в свою очередь, заявил, что в республике не раз обсуждали этот законопроект.

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