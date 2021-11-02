На Украине призвали власти страны готовиться к эскалации конфликта в Донбассе

Экс-руководитель министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что правительству страны нужно готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, но при этом стоит избегать паники. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности страны могут помочь «желание построить минимально необходимый ассиметричный потенциал» и «партнеры Украины, которых боится президент России». В качестве единственного примера он привел президента США Джо Байдена.

«Мы должны быть готовы к эскалации. Не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться. Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии. Посмотрите на то, как мы можем пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие», — отметил Климкин.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал российские власти перестать мыслить категориями войны и начать добросовестно выполнять договоренности, достигнутые по результатам саммита лидеров «нормандского формата» в декабре 2019 года.