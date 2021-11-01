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Президент Сербии оценил роль России в решении мировых проблем

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Газ из России имеет определяющее значение для энергобезопасности всей Европы, но этим роль страны в решении мировых проблем не ограничивается. Такую позицию высказал президент Сербии Александар Вучич, сообщает ТАСС.

«Россия обладает большим политическим весом. Все не сводится только к поставкам газа, роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы», — сказал Вучич на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго.

Сербский президент уточнил, что обсудит вопрос заключения долгосрочного контракта о поставках российского газа на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 25 ноября.

«У нас большие ожидания от этой встречи, но говорить про подписание конкретных договоренностей пока рано», — отметил он.

Ранее Вучич заявил о намерении добиваться лучшей цены на газ на встрече с Путиным.

Нынешний договор между странами действует до конца года, по нему Белград получает от Москвы голубое топливо по $270 за тысячу кубометров. Новые условия сербская сторона пока не принимает — они в три раза выше текущей цены, которая является самой выгодной в Европе на текущий момент. Похожая ситуация произошла из-за кризиса в Молдавии, с которой «Газпром» продлил контракт, но цена возросла до $790 при среднегодовом значении в $200.

Сербия рассчитывает, что цена на протяжении шести месяцев 2022 года для страны сохранится на уровне $270 за тысячу кубов.

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