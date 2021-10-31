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Лавров назвал единственный вариант возобновления ядерной сделки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита стран G20, который проходит в Риме, заявил, что Россия поддерживает возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) без добавлений и изъятий, передает ТАСС.

«Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договоренности. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году. Любые добавления, любые изъятия неприемлемы для иранской стороны. И мы полностью поддерживаем такой подход», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в этом вопросе «надо добиваться возвращения» к полному уважению и соблюдению» договоренностей.

Ранее лидеры Франции, Германии, Великобритании и США провели на полях саммита переговоры, на которых обсудили иранскую ядерную сделку. В совместном коммюнике они заявили, что не допустят получения Ираном ядерного оружия. Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли подчеркнул, что США не будут прибегать в решении этого вопроса к силе.

СВПД было подписано в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией – с другой. Предметом политического соглашения была договоренность отменить режим международных санкций против Тегерана в обмен на отказ иранских властей от ядерной программы.

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