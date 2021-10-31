Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Политолог Корнилов рассказал, как Великобритания дважды подставила Зеленского 05:16
Гэтжи оскорбил экс-чемпиона UFC Кормье из-за высказывания о Махачеве 05:06
Игрока «Барселоны» Агуэро госпитализировали с тахикардией после матча 04:55
Нутрициолог Степанова объяснила, кому могут навредить финики 04:55
Гинцбург заявил, что вакцина при постковидном синдроме может улучшить состояние... 04:41
Средняя ставка по потребительским кредитам выросла на 1 пункт... 04:35
В Роспотребнадзоре рассказали о необычных проявлениях постковидного синдрома 04:27
Сэндхаген назвал Петра Яна лучшим бойцом в мире 04:21
Учителя в США уволили после фразы «мы не ведем переговоры... 04:14
Вильфанд спрогнозировал ночные морозы жителям азиатской части России 04:06

Нац. архив США сообщил, что Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия

close
100%
Octavio Jones/Reuters

Национальных архив США сообщил, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается заблокировать материалы о штурме Капитолия, передает сообщает Associated Press.

По словам директор Отдела по связям с Белым домом национального управления архивов и документации Билли Ластера, Трамп пытается заблокировать документы, которые напрямую связаны с событиями 6 января 2021 года — президентские дневники, проекты выступлений, замечаний и переписки, а также «три рукописные заметки, касающиеся событий 6 января, из досье бывшего главы администрации Белого дома Марка Медоуза».

Ранее бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в организации массовых беспорядков.

Действующий американский президент Джо Байден также заблокировал попытку Трампа воспользоваться привилегиями и утаить документы, запрошенные законодателями. Президент распорядился передать последний пакет документов в Конгресс.

Эксперты также сходятся во мнении, что желание демократов ослабить позиции Трампа связано с началом кампании к промежуточным выборам в Конгресс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть