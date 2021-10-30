Washigton Examiner: Германия сближается с Россией, отдаляясь от НАТО

Германия постепенно становится номинальным членом НАТО, налаживая при этом сотрудничество с Россией. Такое мнение опубликовано в американском издании Washington Examiner.

Автор статьи приводит ряд аргументов в подтверждение своей версии. Так, он отмечает, что немецкие власти не тратят 2% ВВП на оборону страны, как требует от стран-участниц Североатлантический альянс. Кроме того, Берлин тратит на новые вооружения меньше пятой части оборонного бюджета, что также не соответствует требованиям НАТО.

Наконец, Германия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на давление союзников по военному блоку.

После того как страну возглавит потенциальный немецкий канцлер Олаф Шольц, Берлин продолжит сближаться с Москвой, резюмирует автор.

Ранее немецкие обозреватели Мориц Кох и Клаус Штратман написали, что представители трех одержавших победу на недавних парламентских выборах в Германии партий не могут прийти к общему мнению касательно российского газопровода «Северный поток — 2».