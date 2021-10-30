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Европарламент подал в суд на Еврокомиссию из-за Польши

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский парламент подал в суд на Европейскую комиссию (ЕК), обвинив ее в бездействии, сообщает Reuters.

Европейские парламентарии обвиняют Еврокомиссию в том, что она не наказала в законном порядке нарушителей верховенства закона — например, в Польше и в Венгрии, а также в том, что ЕК отложила применение новой нормы до ее утверждения судебным органом Евросоюза. Уточняется, что новый механизм позволил бы ЕК сокращать финансирование из совместного бюджета государств, в которых существует угроза нецелевого использования средств из-за нарушений верховенства закона.

Ранее Суд Евросоюза опубликовал заявление, в котором сообщил, что Польше необходимо ежедневно выплачивать штраф в размере €1 млн за неисполнение норм законодательства Евросоюза. Речь идет об отказе Варшавы приостановить действие национального законодательства, которое в частности касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В Брюсселе считают, что решение польских властей открыто конфликтует с верховенством права Евросоюза.

В самой Польше это решение назвали «узурпацией и шантажом». По словам министра юстиции Польши Збигнева Зебро, Варшава не обязана платить за за «незаконные наказания».

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