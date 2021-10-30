Союзники США выступили против отказа Вашингтона от превентивного ядерного удара

Союзники США считают, что переход Белого дома к принципу неприменения ядерного оружия первыми может «придать смелости» России и Китаю. Об этом пишет газета Financial Times.

По мнению газеты, ядерная политика США после окончания Холодной войны специально остается расплывчатой. Союзники в Европе и Тихоокеанском регионе чувствуют себя защищенными из-за возможности превентивного ядерного удара США по потенциальному противнику.

Отмечается, что до конца этого года администрация президента США Джо Байдена проводит анализ политики по применению ядерного оружия. По информации газеты, Вашингтон может перейти к принципу «единственной цели», при которой США смогут использовать ядерное оружие только при особых обстоятельствах. Союзники опасаются, что такой шаг не повысит стабильность, а только «придаст смелости» России и Китаю.

«Это будет огромным подарком для Китая и России», — сказал собеседник газеты.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Пекин существенно превосходит Москву и Вашингтон в темпах разработки гиперзвукового оружия.