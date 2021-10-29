Байден более чем на час опоздал на встречу с Макроном

В Риме в настоящее время проходит встреча французского и американского президентов Эммануэля Макрона и Джо Байдена, на которую глава Белого дома опоздал более чем на час. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Встреча должна была начаться в 16:15 по местному времени (17:15 по Москве), однако Байден приехал в 17:40.

Президенты встречаются во французском посольстве в Ватикане. Это первая встреча на высшем уровне после того, как США, Великобритания и Австралия объявили о создании оборонного альянса AUKUS, после чего Франция потеряла многомиллиардный контракт на поставку австралийским военным атомных подводных лодок.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону восстановить сотрудничество между странами после скандала с подлодками

16 сентября французская газета La Tribune сообщила, что австралийские власти после вступления в AUKUS приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок стоимостью $66 млрд.