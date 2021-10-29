Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину

Против депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы завели уголовное дело по статье «Госизмена» после его обращения к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии мэра Киева Виталия Кличко «УДАР».

Отмечается, что уголовное дело было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии «УДАР Виталия Кличко».

Ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива, который поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, опроверг информацию о том, что его исключили из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он также подчеркнул, что информацию о его исключении из партии «это чистый фейк и манипуляция».

До этого Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила».

Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Кива выразил мнение, что «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».