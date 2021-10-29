Рашкин заявил, что вез лося в полицию

Депутат Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что обнаружил в лесу тушу лося и решил отвезти ее в полицию. Об этом он сообщил RTVI.

По его словам, он приехал к друзьям в Саратовскую область и пошел прогуляться по лесу. Затем он якобы увидел отъезжающую машину, а неподалеку от нее — тушу разделанного лося.

«Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга, предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», — заявил Рашкин.

Он добавил, что поступил неправильно, не вызвав полицию на место. Рашкин подчеркнул, что будет давать показания только с адвокатом.

Депутат также заявил, что не был нетрезв, а проходить медицинское освидетельствование отказался, так как «сфальсифицировать результаты можно элементарно».

Ранее полиция задержала Рашкина с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, в регионе охота запрещена.

Отмечается, что правоохранитель и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль политика 26 октября. В машине был еще один мужчина. Автомобиль, за рулем которого был сам Рашкин, оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.