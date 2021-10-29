Песков: дефицит вакцин будет ликвидирован

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дефицитом вакцин от коронавируса в регионах будет разрешена.

«Хотелось, чтобы процесс вакцинации проходил ритмично и никаких дефицитов не возникало. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что скачкообразный ход вакцинации «ведет к возникновению краткосрочных дефицитов», но «все налажено» и «в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован».

Ранее Песков заявил, что кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 «есть и будет продолжаться» до тех пор, пока не будет достигнут необходимый иммунный барьер.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что в стране нет популяционного иммунитета. По его словам, он может сформироваться в следующем году, а при вакцинации около 30% населения об этом речи не идет.

Вирусологи также выражают мнение, что в стране нет коллективного иммунитета из-за низких темпов вакцинации. По словам Пескова, это связано с недостаточной «сознательностью граждан».