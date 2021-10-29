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Сенатор из Флориды рассказала об угрозах расправы из-за требований надеть маску

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Depositphotos

В американском штате вспыхнул скандал из-за масок. Местная сенатор Тина Польски заявила, что во время встречи с недавно назначенным главным хирургом штата Джозефом Ладапо чиновник отказался надеть маску, а в ответ на настойчивую просьбу сенатора начал ее оскорблять и угрожать расправой.

Как сообщает CNN, Ладапо и два его помощника пришли на встречу с сенатором без масок, а Польски и ее помощник были в масках. Сенатор попросила пришедших выполнить требование об обязательном ношении масок, но те отказались.

Также главный хирург штата предложил продолжить беседу на улице, но Польски отказалась.

Сам Ладапо заявил, что в маске ему неудобно вести переговоры, поскольку она закрывает половину лица.

Позже Польски призналась, что опасается за свое здоровье, потому что у нее рак. В ответ на это Ладапо написал в твиттере, что будет молиться за нее и ее семью.

Спикер сената Флориды Уилтон Симпсон назвал инцидент «разочаровывающим», однако прямой критики Ладапо избежал.

Ранее сообщалось, что правительство США не планирует отменять масочный режим в стране.

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