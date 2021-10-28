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Захарова обвинила США в намеренном усложнили оказания консульских услуг в России

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Владимир Песня/РИА «Новости»

США намеренно разрушали систему оказания консульских услуг в России, ссылаясь при этом на якобы нехватку кадров. Об этом в интервью бывшему главреду телеканала RTVI заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Запись интервью доступна в ее Telegram-канале.

«Они намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов. Намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для двадцать первого века, что дальше некуда. Они намеренно закрывали Генконсульство в РФ, они намеренно переводили дипломатов и консульских служащих с консульских направлений на другие. Они делали это все специально. Они намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной в РФ. Вопрос зачем? Задайте им этот вопрос, но чтобы сказки они не рассказывали», — сказала она.

По словам Захаровой, еще до запрета на наем российским граждан на работу в американское посольство процедура только получения согласия на собеседование длилась до года, а количество сотрудников в пресс-службе посольства США в Москве достигало более 30 человек.

Представитель МИД добавила, что США также минимизировали контакты в гуманитарной, культурной и образовательной сферах. По мнению Захаровой, сотни американских дипломатов «ничем не занимались в принципе».

Ранее агентство Reuters узнало, что в Госдепартаменте США выразили опасение, что в свете действующих ограничений дипломатическое присутствие страны в России сведется к осуществлению лишь технических функций.

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