Турция планирует две военные операции в Сирии

Армия Турции планирует две операции в Сирии — в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

По словам источника, армия приведена в полную боевую готовность в связи с предстоящей военной операцией. В связи с этим вооруженные формирования были разделены на нескольких направлениях в провинции Идлиб, а также в поселениях на севере провинции Алеппо.

На северо-востоке Сирии планируется сопротивление против арабо-курдской армии, добавил источник.

Ранее сообщалось, что Турция усиливает свое военное присутствие в Сирии. По информации сирийского агентства, боевое подкрепление турецких сил прибыло в город Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасаке. Источники утверждают, что в регион переброшена различная техника, в том числе бронетранспортеры.

Как отмечает агентство, турки якобы направили подкрепления для поддержки подконтрольной Анкаре сирийской оппозиции, в ходе переброски над сирийско-турецкой границей были зафиксированы активные полеты БПЛА Турции. При этом сирийский город Рас Аль-Айн уже находится под контролем турецкой стороны.