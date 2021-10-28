Власти Польши рассказали, сколько денег тратят на мигрантов из Белоруссии

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что содержание нелегальных мигрантов из Белоруссии обходится стране примерно в $700 тыс. в месяц.

По ее словам, на одного человека ежемесячно уходит около 1 838 злотых ($465). В эту сумму входят еда, средства личной гигиены и одежда.

Ранее сообщалось, что власти Польши решили дополнительно направить 2,5 тыс. военных на границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

До этого двое солдат Пограничной стражи Польши получили ранения в результате массового прорыва нелегальных мигрантов через белорусско-польскую границу. Нелегалы забрасывали силовиков камнями и пытались сломать проволочные ограждения.

22 октября Евросоюз отказался финансировать строительство приграничных защитных сооружений в Польше, Латвии и Литве. На территорию этих государств с конца минувшей весны пытаются прорваться организованные группы нелегальных мигрантов из ближневосточных стран.