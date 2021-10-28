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Россия и страны АСЕАН приняли совместное заявление

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Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют вести взаимодействие на принципах уважения суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела. Об этом говорится в совместном заявлении этих стран, принятом 28 октября. Об этом говорится на сайте Кремля.

В документе также говорится об уважении независимости, суверенитета, территориальной целостности и национальной идентичности, уважения международного права, права каждого государства на существование без принуждения.

В заявлении есть призыв к мирному урегулированию споров между Россией и странами АСЕАН, неприменения силы и (или) угрозы силой, эффективного сотрудничества

Четвертый саммит Россия — АСЕАН по случаю 30-летия российско-асеановских отношений прошел 28 октября в формате видеоконференции. В заседании принял участие президент России Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление Путина на саммите «Россия-АСЕАН».

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