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В ДНР заявили, что Киев пытается спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Украина стремится к эскалации конфликта на востоке страны и своими действиями пытается спровоцировать республики Донбасса на ответные действия. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД ДНР.

«Украина делает все возможное, чтобы спровоцировать ДНР на ответные действия. Очевидно, что действующая правительство Украины под руководством (президента Владимира) Зеленского попросту пытается увести внимание от катастрофической социально-экономической ситуации в своем государстве путем разжигания эскалации в Донбассе. Причем, ради этой цели руководство Украины готово вызывать огонь по своим же военнослужащим», — говорится в публикации.

Никонорова подчеркивает, что свидетельством об обострении ситуации со стороны Киева является увеличение числа обстрелов с украинской стороны, а также захват киевскими силовиками представителя Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее полпред России в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что украинская сторона уклонились от обсуждения информации и дачи надлежащих ответов о применении в Донбассе ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar.

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