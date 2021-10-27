Украина выдала России обвиняемого в хищении компенсации пострадавшим Чернобыля

Россиянина Игоря Шитого экстрадировали на родину из Украины на пограничном пункте пропуска «Гоптовка-Нехотеевка», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД.

Его обвиняют в хищении путем мошенничества 29 млн руб., выделенных из бюджета на компенсации пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Шитого задержали на Украине, где он скрывался от следствия у проживающего там родственника. Его выдали МВД России после объявления россиянина в международный розыск по каналам Интерпола.

Как утверждают следователи, в 2009 году проживающий в городе Клинцы Брянской области Шитый разработал с сообщниками преступную схему, по которой они вводили в заблуждение местных жителей, имеющих право на получение материальной компенсации за имущество, пропавшее после аварии на ЧАЭС.

Согласно версии следствия, в результате обмана фигуранты похитили у людей 29 млн руб. Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. Тогда же Шитый скрылся.

Ранее украинские пограничники задержали в Чернобыле российского сталкера.