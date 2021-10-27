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Поклонская ответила на угрозу Кулебы о ее экстрадиции из Кабо-Верде

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала РИА «Новости» угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «никогда не оставлять ее в покое».

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — ответила она.

Ранее Кулеба заявил, что по вопросу выдачи Поклонской из Кабо-Верде работают украинские Генпрокуратура, министерство юстиции и МВД. «Про Поклонскую мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей», — заявил он.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской». При этом в министерстве иностранных дел Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину.

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