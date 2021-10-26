Президент Германии вручил Меркель уведомление об окончании полномочий канцлера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру страны Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Штайнмайер также вручил уведомления об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу и министрам правительства Меркель.

Ранее сообщалось, то Бундестаг 20-го созыва собрался на свое первое заседание спустя месяц после парламентских выборов в Германии.

Впервые за последние 16 лет большинство в парламенте не принадлежит блоку партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), по итогам голосования первое место получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

На новом заседании Бундестага Меркель впервые за 31 год не присутствует в качестве депутата, она занимает место на трибуне с другими членами кабмина. Глава немецкого правительства отказалась от участия в выборах и должна уйти в отставку после формирования новой правящей коалиции в парламенте.