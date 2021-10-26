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В Госдуме считают, что из-за решения суда о «скифском золоте» музеи прекратят обмен ценностями

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duma.gov.ru

Голландские власти своим решением о передаче «Скифского золота» Украине ставят под угрозу устоявшиеся практики обмена экспонатами между музеями, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«На самом деле они открыли «ящик Пандоры». Теперь и ломанного гроша нельзя будет дать за те материальные, культурные ценности, которые будут перемещаться по другим государствам. Мы любим узнавать культуру других государств, других народов, но теперь это будет под угрозой из-за вот таких решений суда», — сказал он.

Как отметил парламентарий, следуя логике судебного решения, мы можем считать, что, если бы бывшие британские колонии передали куда-то культурные ценности, то их можно было бы забрать, экспроприировать и передать Великобритании, хотя сегодня они уже не относятся к юрисдикции этого государства.

По его мнению, мировое сообщество еще даст оценку действиям голландского суда.

«Мы в любом случае будем продолжать отстаивать свою позицию. И я не сомневаюсь, что это золото вернется в Крым», — сказал депутат.

Он также допустил ухудшение российско-голландских отношений в связи с этим решением.

Ранее в Совете Федерации заявили о намерении добиваться пересмотра решения суда в Амстердаме.

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