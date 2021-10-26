МИД Украины: Киев ответит «ассиметрично», если Россия прекратит поставки газа в страну

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, то Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее Кулеба выразил надежду на то, что Украина «в будущем» станет членом Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в интервью Польскому институту международных отношений.

Он назвал «вопросом времени», когда Украина «сможет нести полную ответственность за безопасность и процветание Европы».

Министр отметил, что у страны «есть много проблем, которые нужно решить», но Украина за 30 лет «превратилась в амбициозное европейское государство» с «живой демократией и демократическими ценностями» и является «оплотом свободы и демократии». Теперь, подчеркнул Кулеба, украинская экономика «все сильнее интегрируется» с ЕС и соседями в Центральной Европе и Балтийско-Черноморском регионе, страна «активно движется» к ЕС и НАТО.

До этого посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия обязана помочь его стране вступить в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц прошлого».