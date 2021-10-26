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В Италии уличили НАТО в попытках обострить отношения России и Украины

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Reuters

Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с «Лентой.ру» заявил, что НАТО пытается обострить отношения между Москвой и Киевом.

По его словам, США и Североатлантический альянс пытаются спровоцировать Россию на ответную реакцию, чтобы усилить конфронтацию между Западом и Москвой, своими заявлениями об Украине.

Политолог также отметил, что НАТО пытается оправдать в глазах западных СМИ свои усилия по наращиванию военного присутствия в Восточной Европе. Грациани заявил, что в НАТО заинтересованы скорее в наращивании и укреплении своей военной инфраструктуры на Украине, нежели в предоставлении ей полноправного членства в альянсе.

«Присоединение Украины к НАТО в обозримом будущем может привести к непредсказуемому ответу Москвы, на который альянсу будет сложно эффектно отреагировать», — заключил политолог.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не опасаться вступления Украины в альянс. Комментируя его заявление, сенатор Алексей Пушков заявил, что страны НАТО сами должны бояться включения в альянс Украины.

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