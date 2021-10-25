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Эрдоган заявили о разрешении дипломатического кризиса с послами 10 стран

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Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический кризис с объявлением 10 послов персонами нон грата разрешен после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Послы некоторых стран непосредственно взяли на прицел наш суверенитет. Подобное заявление – большое оскорбление наших судей, адвокатов. Турецкий суд независим и ничьих приказов не приемлет. Поэтому ответить на такое оскорбление – наша обязанность. Мы не намерены устраивать кризис, но хотим защищать права, интересы и гордость нашей страны. И сегодня с заявлениями посольства ситуация повернулась назад», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что рассчитывает на дальнейшую осторожность послов в их заявлениях о Турции.

Ранее Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата десять зарубежных послов. В их число вошли дипломаты из США, Канады, Франции Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Поручению об объявлении послов персонами нон грата послужило их коллективное письмо с призывом освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу.

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