Эрдоган заявили о разрешении дипломатического кризиса с послами 10 стран

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический кризис с объявлением 10 послов персонами нон грата разрешен после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Послы некоторых стран непосредственно взяли на прицел наш суверенитет. Подобное заявление – большое оскорбление наших судей, адвокатов. Турецкий суд независим и ничьих приказов не приемлет. Поэтому ответить на такое оскорбление – наша обязанность. Мы не намерены устраивать кризис, но хотим защищать права, интересы и гордость нашей страны. И сегодня с заявлениями посольства ситуация повернулась назад», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что рассчитывает на дальнейшую осторожность послов в их заявлениях о Турции.

Ранее Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата десять зарубежных послов. В их число вошли дипломаты из США, Канады, Франции Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Поручению об объявлении послов персонами нон грата послужило их коллективное письмо с призывом освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу.