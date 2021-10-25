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Россия планирует поднять «токсичные» для Запада вопросы на конференции в Глазго

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал о том, какие вопросы Россия будет поднимать на конференции по изменению климата в шотландском Глазго. Об этом он сообщил в интервью газете »Известия».

По его словам, на таких глобальных международных площадках нужно всегда нужно выступать в коалициях. Спецпредставитель сказал, что делегация России планирует поднять в Глазго «токсичные для Запада вопросы».

Он рассказал о переговорах с другими странами, с которыми Россия планирует объединить усилия на климатической конференции в Шотландии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на климатический саммит в Глазго. При этом Песков напомнил, что проблематика, которая будет обсуждаться в Глазго, является одним из приоритетов внешней политики России.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) начнется в Глазго 1 ноября. Ожидается, что в ее работе примут участие более 30 тысяч человек из 200 стран.

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