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В Судане арестованы министры, военные перекрыли въезды в столицу

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@guyelster/twitter.com

В Судане четверо министров и другие чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

Сообщается, что армия заблокировала все въезды в столицу Хартум и перекрыла мосты.

Задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности; губернатор города и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.
По данным телеканала, аресты продолжаются.

В ближайшее время должен выступить с заявление глава Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Перед началом арестов он встречался с главой правительства Абдаллой Хамдуком.

В воскресенье на улице вышли сотни демонстрантов и пытались перекрыть центральную улицу столицу Эн-Нил. Суданская полиция применила слезоточивый газ. Уже вторую неделю в Хартуме продолжаются выступления сторонников армии, они проводят сидячую забастовку перед штаб-квартирой военных. Их требование – отставка правительства. Власти уверяют, что к беспорядкам причастны сторонники бывшей правящей партии свергнутого президента Омара аль-Башира.

Ранее в Судане заявили, что пока не готовы ратифицировать создание военной базы России.

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