В Госдуме ответили на решение Госдепа США по визам для россиян

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Шамсаил Саралиев заявил, что включение госдепом США граждан РФ, желающих получить американскую визу, в так называемый список «бездомных национальностей» можно расценивать как попытку эскалации дипломатической напряженности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На протяжении многих лет ситуация только усугубляется. Мы все помним необоснованную высылку российских дипломатов, закрытие консульств, попытки создания провокаций вблизи российских границ и прочие противоправные и агрессивные действия, способствующие еще большей деградации», — подчеркнул Саралиев.

Он также подчеркнул, что правительство США системно разрушает международные отношения, «выдумывая для этого новые способы».

Ранее стало известно, граждан России, желающих получить американскую визу, государственный департамент США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Теперь россияне смогут оформить американскую визу в Варшаве.