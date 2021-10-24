Путин поучаствует во встрече G20 в дистанционном формате

На будущей неделе российский президент Владимир Путин примет участие в саммите G20, формат выбран удаленный. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

В настоящий момент детали саммита, к которому присоединится президент, еще не ясны. Благодаря дистанционному участию появится технологическая возможность для встречи Путина и 46-го главы Соединенных Штатов Джо Байдена лицом к лицу.

Также президент РФ поучаствует в важных азиатских форумах. Речь про саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Саммите стран Восточной Азии.

Подробности будущих мероприятий с участием президента России пока не приводятся.

Саммит «группы двадцати» состоится в Риме 30–31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.

Ранее в Белом доме США не смогли назвать сроки встречи Путина и Байдена.