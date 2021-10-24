В МИД назвали процедуру получения американских виз россиянами «садизмом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале внесение Госдепартаментом США россиян в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности».

Она отметила, что американские дипломаты в течение многих лет разрушали систему оказания консульских услуг в России, закрывая консульства, сокращая штат работников дипведомств, а также «экспериментировали с тем, насколько симметричный ответ России отличается от зеркального».

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — написала Захарова, подчеркивая, что такие действия являются «ударом» по людям, семьям и родственникам, которые искренне поверили заверениям о свободе передвижения, а также по спорту, по науке и многому другому.

Ранее Государственный департамент США внес граждан России в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности». Вместе с РФ в этом перечне указаны десять стран, в частности Сомали, Сирия и Иран. Тем не менее россияне могут оформить американскую визу — в Варшаве. Граждане могут быть причислены к «бездомным национальностям», если в стране нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки на получение визы.

До этого в Госдепе заявили, что ждут новых переговоров с Россией по вопросу диппредставительств. При этом подчеркивалось, что Вашингтон ожидает от Москвы гибкости для достижения «справедливого соглашения».