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В Кремле рассказали о перспективе встречи Путина и Байдена

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понимание, связанное с будущими переговорами Владимира Путина и Джо Байдена, в перспективе есть. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире телеканала «Россия».

«После того, как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед. Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть», — уточнил Песков.

По его словам, в будущем планы о переговорах президентов России и Соединенных Штатов будут реализованы.

Примерных сроков вероятной встречи Путина и Байдена в настоящий момент не приводится.

Ранее в Белом доме пока не смогли назвать сроки встречи Путина и Байдена.

Также Песков не исключил, что Владимир Путин встретится с американским коллегой Байденом до конца 2021 года.

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