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Нарышкин посоветовал потомкам западных «интервентов» учить историю России

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что западные страны, которые в прошлом пытались захватить Россию, должны изучать историю, чтобы понять бесперспективность таких планов, сообщает РИА «Новости».

«Стены Дмитровского Кремля и вся дмитровская земля помнят и польских и наполеоновских интервентов, хорошо помнят и немецко-фашистских захватчиков, и мы все это помним, а вот помнит ли нынешнее поколение части западных политиков, какова была судьба их дальних и совсем недальних предков, попытавшихся с оружием в руках вступить на русскую землю? Посоветую им как следует учить историю, <...> историю без прикрас и уж тем более без фальсификаций», — сказал Нарышкин в ходе церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, которая прошла в подмосковном Дмитрове.

Ранее Нарышкин сообщил, что у спецслужб государств СНГ есть много данных, которые свидетельствуют о том, что «существенную координирующую роль в деструктивной работе» против стран объединения играют США.

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