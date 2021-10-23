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Большинство украинцев не считают Зеленского гарантом свободы слова

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Riccardo Pareggiani/AP

Большинство украинцев не могут сказать, что президент Владимир Зеленский является гарантом свободы слова в стране. Такой опрос провели среди зрителей передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Шустер рассказал, что ранее интересовался у нескольких прошлых президентов, считают ли они себя гарантами свободы слова. Зеленскому он такой вопрос не задавал, поэтому предложил зрителям ответить на него.

На вопрос, является ли для них Зеленский гарантом свободы слова, 68% респондентов в зале ответили «нет» и лишь 32% согласились с утверждением.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до того момента, когда он выполнит все свои предвыборные обещания.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В мае 2021 года года Комитет избирателей Украины подсчитал, что Зеленский за два года во главе государства выполнил лишь около 25% своих предвыборных обещаний. Он не завершил конфликт в Донбассе, хотя это было одним из основных обещаний, не вернул «временно оккупированные территории», не смог упростить бюрократию в стране и не повысил пенсионное обеспечение.

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