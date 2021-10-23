Украина получила третью за октябрь партию военной помощи от США

На Украину прибыла третья партия военной помощи на $60 млн от властей США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В составе груза есть, в частности, боеприпасы, а также противотанковое и высокоточное вооружение.

По словам атташе по вопросам армии и обороны посольства США на Украине Бриттани Стюарт, страна «помогает Украине в развитии Вооруженных сил». Стюарт подчеркнула, что США хотят видеть Украину в НАТО в качестве «мирной и свободной страны».

Ранее Украина получила из США вторую партию военных грузов для нужд ВСУ. Самолет с ящиками военной помощи прибыл в Киев в ночь на 18 октября, сообщает Минобороны страны. По данным ведомства, партия содержит медицинские средства и вооружение с боеприпасами, которые поставлены «в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ».

Общая сумма материальных средств от США Украине по результатам договоренностей, достигнутых в ходе визита в США президента Украины Владимира Зеленского, составляет $60 млн. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованным $250 млн.