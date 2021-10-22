Бывший разведчик обвинил наследного принца Саудовской Аравии в организации покушения

Бывший сотрудник саудовской разведки заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заказал его убийство и взял в заложники его детей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Саад аль-Джабри, который служил чиновником в правительстве Саудовской Аравии, заявил, что покушение на его жизнь было совершено спустя всего несколько недель после убийства журналиста Джамаля Хашогги. Журналист был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Аль-Джабри утверждает, что наследный принц отправил команду наемников в Канаду, чтобы убить его, и с тех пор заключил в тюрьму двух его детей — Сару и Омара — в попытке заставить его вернуться.

Бывший сотрудник разведки сбежал в Канаду из Саудовской Аравии в 2017 году, когда его обвинили в финансовых преступлениях вместе с бывшим наследным принцем королевства, Мухаммедом бин Найефом.

Невеста убитого саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз ранее негативно высказалась о покупке английского клуба «Ньюкасл Юнайтед» консорциумом из Саудовской Аравии.