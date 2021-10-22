Песков назвал конструктивными и доверительными переговоры Путина и Беннета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил прошедшие переговоры главы государства Владимира Путина с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом, сообщает передает ТАСС.

«Переговоры завершились. Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор», — сказал он.

Встреча российского лидера и главы израильского правительства прошла в Сочи. Она продолжалась пять часов. Путин поблагодарил Беннета за визит в Россию, приуроченный к 30-летию восстановления дипломатических отношений с Израилем.

В свою очередь в канцелярии израильского премьера оценили встречу как теплую и позитивную.

Ранее Песков сообщал, что на повестке встречи Путина и Беннета широкий спектр вопросов, в частности вопросы региональной безопасности, Сирию, Афганистан, Иран, а также опасения Израиля, связанные с безопасностью страны.

Беннет сменил на своем посту Биньямина Нетаньяху в июне — впервые в Израиле за 12 лет сменился премьер-министр.