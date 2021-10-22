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Экс-нардепа Рады Савченко задержали с поддельными COVID-сертификатами

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РИА «Новости»

На Украине местная полиция задержала бывшего народного депутата Верховной рады Надежду Савченко, а также ее сестру Веру с поддельными COVID-сертификатами. Об этом сообщается на странице украинской полиции в Facebook.

Отмечается, что женщины предъявили фиктивные документы в аэропорту «Борисполь», когда пытались въехать на территорию Украины. Откуда именно они возвращались, не уточняется.

По факту использования поддельных сертификатов возбуждено уголовное дело, сертификаты изъяла полиция. В ближайшее время в отношении экс-нардепа и ее сестры будет выдвинуто обвинение.

Ранее сообщалось, что в Московской области была выявлена организованная преступная группа, которая за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения о вакцинации граждан в Единый портал госуслуг.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290, ч.4 ст. 274.1 и ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

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