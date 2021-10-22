В Кремле рассказали, может ли речь Путина на «Валдае» усугубить отношения с Западом

Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме не должна отразиться на отношениях со странами Запада. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».

Накануне во время выступления на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что в период мирового переустройства, исход которого пока еще не ясен, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения, которая не позволяет допустить хаос.

Российский лидер также подверг критике ряд западных государства, в том числе в связи с ситуацией, когда детям внушают мысль, что они сами могут определить свой пол.

Также президент России заявил, что сегодня существует угроза полного взаимного уничтожения, угроза начала третьей мировой войны.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».