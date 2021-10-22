Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умная маска с RGB-подсветкой поступила в продажу 09:36
Требование об обязательном масочном режиме отменили в Белоруссии 09:33
Появились подробности гибели мужчины и женщины, выпавших из окна в Новосибирске 09:30
Не менее трех человек погибли при пожаре в цехе по производству пороха... 09:26
Игрок «Ливерпуля» объяснил важность преклонения колена перед матчами 09:26
Газета The Sun выяснила, почему Елизавета II провела ночь в больнице 09:20
Коллега задержанного за педофилию режиссера «Ералаша» рассказал про совместную... 09:11
В Минэнерго рассказали, на сколько лет России хватит запасов угля 09:08
Бобровский стал вторым голкипером по скорости достижения 300 побед... 08:59
Хакеры выставили на продажу в даркнете данные об автовладельцах Москвы 08:59

В Кремле рассказали, может ли речь Путина на «Валдае» усугубить отношения с Западом

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме не должна отразиться на отношениях со странами Запада. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».

Накануне во время выступления на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что в период мирового переустройства, исход которого пока еще не ясен, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения, которая не позволяет допустить хаос.

Российский лидер также подверг критике ряд западных государства, в том числе в связи с ситуацией, когда детям внушают мысль, что они сами могут определить свой пол.

Также президент России заявил, что сегодня существует угроза полного взаимного уничтожения, угроза начала третьей мировой войны.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях